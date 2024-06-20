مصادر "الثنائي الشيعي" للجديد: "لا خطة ب" يناقشُها الحزب مع هوكشتاين ولن يناقش أيّة حلول في ظل استمرار الحرب في غزة وليس هناك أيُّ اتفاق منجز مع الأميركيين