مصادر سياسية للجديد: تحذير قبرص من استخدام أراضيها لصالح اسرائيل لن يؤثرَ على العلاقات معها وليس هناك من تخوف بأن تلعب إسرائيل على وتر تأزيم العلاقات بين لبنان وقبرص لأن الاتحادَ الاوروبي يقف خلفها