مارك ضو: الثنائي يقف عند الشكليات.. والمجتمع الدولي لن ينقذنا

ضو، وفي حديث له عبر قناة الجديد ضمن برنامج هنا بيروت، أكد أن "هناك تصعيد متبادل بين حزب الله و"إسرائيل" نحن سنتحمّل تكلفته"، مشدداً على أنه "لا يجب أن يكون هذا الأمر عذراً لتخريب علاقات لبنان مع أي دولة أخرى".وأضاف: "اليوم ليس الوقت المناسب لتهديد قبرص لأن المجتمع الدولي منهمك بملفاته وهذا ما يزيد المخاطر في لبنان الذي لا يحميه غير وحدته"، معتبراً أن "حزب الله غير قادر على مساعدة لبنان للوقوف على قدميه واليوم نحن ندفع فاتورة تكلفتها عالية جداً".وفي السياق، رأى ضو أن "محاولة إنتخاب رئيس للجمهورية اليوم في لبنان هو بدء مسار لحماية البلد"، موضحاً أن "الثنائي يقف عند الشكليات والمطلوب اليوم لحماية لبنان بكل مكوناته هو الذهاب الى حلّ داخلي، ومن الواضح أن المجتمع الدولي لن ينقذنا".