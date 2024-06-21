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في عيده.. الأب خارج الحسبان | التفاصيل في النشرة المسائية
2024-06-21 | 12:45
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في عيده.. الأب خارج الحسبان | التفاصيل في النشرة المسائية
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في عيده.. الأب خارج الحسبان | التفاصيل في النشرة المسائية
خاص الجديد
محليات
عيده..
الحسبان
التفاصيل
النشرة
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مراسل الجديد: المدفعية الإسرائيلية تطلق قذيفتين على بلدة يارون خلال تشييع الشهيد حسن صعب من دون وقوع أي إصابات
مصادر سياسية للجديد: تحذير قبرص من استخدام أراضيها لصالح اسرائيل لن يؤثرَ على العلاقات معها وليس هناك من تخوف بأن تلعب إسرائيل على وتر تأزيم العلاقات بين لبنان وقبرص لأن الاتحادَ الاوروبي يقف خلفها
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