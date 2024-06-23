بارولين لـ #الجديد: جئنا إلى لبنان في مبادرة للقيام بكل ما يلزم لمساعدته ونقول لكم "صلوا لنا"

الوزير هكتور حجار لـ"الجديد"من بلدة دوما التي تحتفل باعلانها أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2023: لبنان دائماً بحاجة لكل الجهات والاطراف كي يبقى وقريباً يعود الجنوب ليكون ملاذا للسياحة ونحن مع كل مبادرة تقوم بها الحكومة لاعادة النازحين