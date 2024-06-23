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مراسلة الجديد: قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدة الضهيرة
2024-06-23 | 09:15
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مراسلة الجديد: قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدة الضهيرة
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خاص الجديد
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