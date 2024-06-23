معلومات الجديد: هوكستين طلب من بري مساعدته في كبح الجنون الاسرائيلي خصوصا مع الاقتراب من الانتهاء من معركة رفح معتبرا ان واشنطن لن تستطيع الضغط على نتيناهو بعد موعد 24 تموز