عاجل
نتنياهو: من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنوياتنا
نتنياهو: من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنوياتنا
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
35
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
09:48
بسبب جسم فضائي ثقب منزلها.. أسرة تقاضي ناسا
08:20
عقاب لإمرأة في حديقة الحيوانات.. 3 ذئاب!
06:05
إمتحان عنوانه غارة.. فيديو يوّثق ما حدث في النبطية!
05:19
نانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها مع عمرو دياب: يمكن خليه يحكي لبناني!
03:44
بلدة تمنع المفرقعات النارية نظرًا للأوضاع
خاص الجديد
مراسلة الجديد: جيش العدو الاسرائيلي استهدف فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الطيبة بقذيفة مدفعية اثناء قيامهم باخماد حريق في البلدة وقد أصيب عنصر بشظية في صدره
2024-06-24 | 06:09
A-
A+
مراسلة الجديد: جيش العدو الاسرائيلي استهدف فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الطيبة بقذيفة مدفعية اثناء قيامهم باخماد حريق في البلدة وقد أصيب عنصر بشظية في صدره
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: حريق في حي المعتقل في بلدة الخيام وفرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية تعمل على اخماده
مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي يستهدف بلدة عيترون بـ 4 قذائف مدفعية
العدو الاسرائيلي استهدف بلدة حولا... مراسل الجديد محمد فرحات ينقل آخر الأجواء في جنوب لبنان.. للمتابعة مباشرة:
مراسلة الجديد: جيش العدو الاسرائيلي استهدف فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الطيبة بقذيفة مدفعية اثناء قيامهم باخماد حريق في البلدة وقد أصيب عنصر بشظية في صدره
خاص الجديد
محليات
الجديد:
العدو
الاسرائيلي
استهدف
الدفاع
المدني
الهيئة
الصحية
الإسلامية
الطيبة
بقذيفة
مدفعية
اثناء
قيامهم
باخماد
البلدة
بشظية
العودة الى الأعلى
النائب جورج عقيص لـ #هنا_بيروت: كل الجهات تعرف أن لبنان هو مخزن أسلحة لحزب الله وأحداث 7 أيار معلومة الاسباب
مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق القطاع الشرقي في جنوب لبنان
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:22
النائب جورج عقيص لـ #هنا_بيروت: كل الجهات تعرف أن لبنان هو مخزن أسلحة لحزب الله وأحداث 7 أيار معلومة الاسباب
08:22
النائب جورج عقيص لـ #هنا_بيروت: كل الجهات تعرف أن لبنان هو مخزن أسلحة لحزب الله وأحداث 7 أيار معلومة الاسباب
05:04
مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق القطاع الشرقي في جنوب لبنان
05:04
مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق القطاع الشرقي في جنوب لبنان
13:15
مصادر مقربة من بكركي للجديد: البطريرك لم يصف يوما الحزب بالارهابي ولم يقصد في عظته وصف عملياته بالارهابية بل المقصود هم الفصائل غير المنتظمة وغير اللبنانية التي تطلق من لبنان عملياتها
13:15
مصادر مقربة من بكركي للجديد: البطريرك لم يصف يوما الحزب بالارهابي ولم يقصد في عظته وصف عملياته بالارهابية بل المقصود هم الفصائل غير المنتظمة وغير اللبنانية التي تطلق من لبنان عملياتها
يحدث الآن
عربي و دولي
11:09
نتنياهو: من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنوياتنا
محليات
11:03
الحزب يستهدف انتشارًا لجنود العدو في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية
عربي و دولي
11:01
نتنياهو: ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي عرضه بايدن ولم نغير موقفنا كما أننا لن نوقف الحرب قبل القضاء على حماس
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-01-02
فيديو لـ دانييلا رحمة من حفل رأس السنة برفقة ناصيف زيتون
2024-06-10
مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار أميركي يدعم إقتراح وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس الذي عرضه بايدن
2024-05-18
شاهد - توتر كبير في الضاحية.. إطلاق أمام فصيلة المريجة!
2024-06-23
وسائل إعلام إسرائيلية: كندا تقترح على الإسرائيليين الهجرة إليها بسبب التصعيد في الشمال
14:58
جان عزيز لـ وهلق شو: نتنياهو يتبجح ويوهم الناس أن رفح انتهت في المقابل حماس لم تهزم ميدانياً وبين وهم الانتصار لدى نتنياهو وعدم الانكسار لدى حماس لا يوجد بديل جاهز لليوم التالي في غزة
2024-06-23
بالفيديو - مشجع صغير يخطف الاضواء.. والسبب رونالدو!
بالفيديو
بالفيديو
10:08
جورج عقيص يرد على الحزب : "ما بيخوفونا وبدن يعملوا ابــ ادة لـ مليون انسان ضدن"!
10:07
جورج عقيص : ما زلنا نربي دويلة داخل الدولة
09:44
هنا بيروت - جورج عقيص - 24-6-2024
07:27
بعد "التلغراف" .. مراسلة الجديد تواكب الاجواء من مطار بيروت
06:38
الحدث - قاسم قصير - الحلقة الكاملة
06:33
قاسم قصير يرد على تقرير "التلغراف" : مطار بيروت هو عنوان لبنان الموحد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
04:37
"إسرائيل" لـ "واشنطن: إحتمال أن نستخدم أسلحة "غير مسبوقة" ضد الحزب!
عربي و دولي
04:37
"إسرائيل" لـ "واشنطن: إحتمال أن نستخدم أسلحة "غير مسبوقة" ضد الحزب!
محليات
02:44
سامي الجميّل وتغريدة مثيرة: 1559!
محليات
02:44
سامي الجميّل وتغريدة مثيرة: 1559!
منوعات
08:20
عقاب لإمرأة في حديقة الحيوانات.. 3 ذئاب!
منوعات
08:20
عقاب لإمرأة في حديقة الحيوانات.. 3 ذئاب!
منوعات
12:15
بالفيديو - جزء من صـاروخ يسقط على السكان
منوعات
12:15
بالفيديو - جزء من صـاروخ يسقط على السكان
عربي و دولي
02:55
إيران: إسرائيل ستواجه ردًا قاسيًا إذا غزت لبنان
عربي و دولي
02:55
إيران: إسرائيل ستواجه ردًا قاسيًا إذا غزت لبنان
محليات
06:05
إمتحان عنوانه غارة.. فيديو يوّثق ما حدث في النبطية!
محليات
06:05
إمتحان عنوانه غارة.. فيديو يوّثق ما حدث في النبطية!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024