النائب جورج عقيص لـ #هنا_بيروت: كل الجهات تعرف أن لبنان هو مخزن أسلحة لحزب الله وأحداث 7 أيار معلومة الاسباب

نتنياهو: من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنوياتنا

نتنياهو: من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنوياتنا