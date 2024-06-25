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الخطيب يغيب عن لقاء بكركي.. إليكم السب!

2024-06-25 | 04:51
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الخطيب يغيب عن لقاء بكركي.. إليكم السب!
الخطيب يغيب عن لقاء بكركي.. إليكم السب!

قالت مصادر مطلعة في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى للجديد "ان نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب لن يشارك في لقاء رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية في بكركي على شرف امين سر دولة الفاتيكان وذلك بسبب بعض المواقف التي اطلقها البطريرك الراعي مؤخرا حول المقاومة ووصفها بالإرهاب، رغم تقدير المجلس لدور الفاتيكان وترحيبه بزيارة امين السر في الفاتيكان الى لبنان".

كما أكدت مصادر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لـ"الجديد" أن "عدم الحضور هو اعتراض على مواقف بكركي وليس موجّهاً إلى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين الذي نحترم ونقدّر"

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محليات

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

لبنان

الفاتيكان

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