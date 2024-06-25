بكركي تبادر باتجاه المجلس الاسلامي الشيعي رغم المقاطعة... التفاصيل في النشرة المسائية

معلومات الجديد: لُمس من توجه بارولين جنوحُه نحو المرشحِ الثالث دون ذكر أي اسم أو طلب الانسحاب من أحد وشدد على التوافق وضرورة جلوس الاطراف مع بعضها دون شروط مسبقة