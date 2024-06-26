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بارولين من عين التينة: الحلّ يبدأ من هنا ويوجد عِقد داخلية كثيرة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية
بارولين من عين التينة: الحلّ يبدأ من هنا ويوجد عِقد داخلية كثيرة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية
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مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارتين على الخيام وعيتا الشعب
2024-06-26 | 03:24
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مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارتين على الخيام وعيتا الشعب
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