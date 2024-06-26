مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارتين على الخيام وعيتا الشعب

بارولين من عين التينة: الحلّ يبدأ من هنا ويوجد عِقد داخلية كثيرة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية

بارولين من عين التينة: الحلّ يبدأ من هنا ويوجد عِقد داخلية كثيرة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية