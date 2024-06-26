مروان شربل: حلم "إسرائيل" تقسيم لبنان.. هل الحرب قريبة؟

قال وزير الداخلية السابق مروان شربل إن "هناك ظروف محددة تحكم العلاقات بين الدولة"، معتبراً أن "تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف الى جانب لبنان لا يعني أن الحرب قريبة أو بعيدة".

شربل، وفي حديث له عبر قناة الجديد ضمن برنامج هنا بيروت، رأى أن "حلم "إسرائيل" خلال الحرب ليس تدمير لبنان فقط بل تقسيم البلد وإشعال الفتن"، موضحاً أن "أميركا قامت بتوزيع الأدوار و"إسرائيل" غير خائفة من حماس اليوم بل من المقاومة في لبنان".

وشدد على أن "المعطيات اليوم تشير الى أن الحرب بعيدة ولكن لا نعلم ما يحمله الغد".

في السياق، كشف شربل أن "نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب كان سيحضر اللقاء في بكركي قبل أن يعود ويلغي المشاركة"، لافتاً الى أنه "يجب أن نتفق على الحب والا لا يمكن التعايش في لبنان".

وتابع: "لا مبادرة رئاسية اليوم وعندما يتوقف إطلاق النار في غزة يأتي الموفد الأميركي آموس هوكستين لتطبيق ما تم الإتفاق عليه بشأن القرار 1701"، مؤكداً أن ""إسرائيل" هي من تعتدي على لبنان والقرار 1701 هو لحماية لبنان لكن الأولى فسّرته بطريقة مختلفة".

وأضاف: "هوكستين لم يأتِ الى لبنان بنبرة تهديد بل لم يكن مرتاحاً وهو لم يتصل برئيس مجلس النواب بعد مغادرته وهذا يشير الى أن "إسرائيل" لم يعجبها الكلام حول تطبيق القرار 1701".

وأكد أنه "خائف على لبنان الوجود وما يخلصنا هو إنتخاب رئيس للجمهورية قبل الإنتخابات الأميركية".

وعن تقرير "التلغراف"، رأى وزير الداخلية السابق أنه "بمثابة رسالة بريطانية الى حزب الله، إذ أتت بعد التهديد الذي أطلقه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الى قبرص".







