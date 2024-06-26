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مصادر الجديد: السفيرة الاميركية ليزا جونسون وضعت ميقاتي خلال زيارتها إلى السراي أمس في أجواء مشاورات اللجنة الخماسية
2024-06-26 | 13:12
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مصادر الجديد: السفيرة الاميركية ليزا جونسون وضعت ميقاتي خلال زيارتها إلى السراي أمس في أجواء مشاورات اللجنة الخماسية
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