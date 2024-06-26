مصادر الجديد: مفاوضات اللجنة الخماسية تشهد تباينات في الآراء بين السفراء حول طبيعة الموقف الذي يمكن اتخاذه بعد انتهاء المهلة خصوصاً حول ميل إحدى الدول لفرض عقوبات على من أعاق عقد جلسة انتخابية