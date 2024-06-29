مراسلة الجديد: مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف كفرشوبا وجبل السدانة في مرتفعات البلدة

مراسلة الجديد: جيش العدو الاسرائيلي استهدف فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الطيبة بقذيفة مدفعية اثناء قيامهم باخماد حريق في البلدة وقد أصيب عنصر بشظية في صدره