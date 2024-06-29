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مراسلة الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي إستهدف أطراف بلدة يارون
2024-06-29 | 09:23
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مراسلة الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي إستهدف أطراف بلدة يارون
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