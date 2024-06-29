هنا بيروت - محي الدين شحيمي - الحلقة الكاملة

أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس محي الدين شحيمي لـ هنا بيروت: زيارة الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى لبنان لها طابع إستطلاعي وخلافاً لما يتمّ تناقله اليوم فإن الزيارة لا تحمل فكرة واحدة محدّدة