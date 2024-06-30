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نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية الفرنسية 67% وهي غير مسبوقة
نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية الفرنسية 67% وهي غير مسبوقة
أقصى اليمين يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية بفارق كبير
أقصى اليمين يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية بفارق كبير
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مصدر دبلوماسي لـ #الجديد: لا موعد يجمع الخماسية مع أي طرف لبناني هذا الاسبوع والسفراء يعملون على تفعيل لقاءاتهم في الاسبوع الثاني من تموز
2024-06-30 | 13:07
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مصدر دبلوماسي لـ #الجديد: لا موعد يجمع الخماسية مع أي طرف لبناني هذا الاسبوع والسفراء يعملون على تفعيل لقاءاتهم في الاسبوع الثاني من تموز
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مصدر دبلوماسي لـ #الجديد: لا موعد يجمع الخماسية مع أي طرف لبناني هذا الاسبوع والسفراء يعملون على تفعيل لقاءاتهم في الاسبوع الثاني من تموز
خاص الجديد
محليات
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