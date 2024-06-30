الصحافي تمام نور الدين لـ #وهلق_شو: اليمين نال حوالي 33% من أصوات جميع المقترعين في الدوائر كافة وتحالف الجبهة الشعبية نال 29% أما الرئيس ماكرون تلقى صفعة وحصد 20% من الأصوات فقط