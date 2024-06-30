حسين أيوب لـ #وهلق_شو: ما حصل في الانتخابات الإيرانية يقتضي التمعن في النتائج والتدقيق في التصويت بانتظار الاحد القادم لكنها انتخابات تجري تحت سقف النظام ولا يمكنك التنبؤ بنتائجها بعكس ما يقال