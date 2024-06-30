المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري لـ الجديد: نعمل على حلول سريعة لتسهيل مرور اللبنانيين الآتين من سوريا والعالقين في سياراتهم على معبر المصنع الحدودي وسنفتح السيستام القديم