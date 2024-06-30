عضو تكتل اللقاء النيابي المستقل النائب عماد الحوت لـ #وهلق_شو: ربما حزب الله لا يدفع باتجاه إيجاد استراتيجية دفاعية وهذه نقطة من نقاط خلافنا معه

عماد الحوت لـ #وهلق_شو: تصريح البطريرك الراعي كان واضحاً من الجيد أنه جرى إعادة توضيح المسألة ولكن لا يمكن لأحد اعتبار أن من يحارب الاحتلال الاسرائيلي هو "إرهابي"