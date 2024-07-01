عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أعطى الضوء الأخضر للانتقال للمرحلة الأخيرة لحرب غزة والتنفيذ سيتأثر بصفقة الرهائن والوضع في لبنان
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أعطى الضوء الأخضر للانتقال للمرحلة الأخيرة لحرب غزة والتنفيذ سيتأثر بصفقة الرهائن والوضع في لبنان
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
02:49
لصوص يلقون بطفل من الطابق الخامس أثناء سرقة منزله!
01:51
عمره 428 عاماً... ملف سري يكشف خبايا أول شبكة "جاسوسية" في بريطانيا
00:43
بالفيديو- تحطم طائرة في باريس بعد تعلقها بخط كهرباء
00:38
توقيف وزيرة ... والتهمة ممارسة "السحر الأسود" ضد رئيس بلادها!
00:29
بالفيديو - صاعقة تحول شجرة ضخمة الى فتات في ثوانٍ
خاص الجديد
معلومات الجديد: الجامعة العربية وتحديدا مصر أبدت حرصها على استمالة الاعتدال السني الى جانب المقاومة خوفا من جنوح التطرف نحو دعمه الإخوان المسلمين
2024-07-01 | 13:12
A-
A+
معلومات الجديد: الجامعة العربية وتحديدا مصر أبدت حرصها على استمالة الاعتدال السني الى جانب المقاومة خوفا من جنوح التطرف نحو دعمه الإخوان المسلمين
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: لقاءات حسام زكي مع محور المقاومة وحلفائه أكد خلالها أن العلاقة بين الجامعة والحزب تتحسن ولا يمكنها أن تكون ضد المقاومة بعد ما قدمته من شهداء لمساندة القضية الفلسطينية
السنيورة ردا على سؤال الجديد عما إذا كان نزع صفة الارهاب مدخلا للعلاقة بين حزب الله والمملكة العربية السعودية: لماذا العجلة؟ فلننتظر ونراقب ولا نستعجل الامور
السنيورة للجديد: حزب الله حزب لبناني ونحن كلبنانيين لا نميّز بين جناحه السياسي والعسكري لذلك لم أقل إذا كان قرار الجامعة العربية صحيح أو خاطىء بل سألت فقط عن الهدف من هذه الهدايا المجانية
معلومات الجديد: الجامعة العربية وتحديدا مصر أبدت حرصها على استمالة الاعتدال السني الى جانب المقاومة خوفا من جنوح التطرف نحو دعمه الإخوان المسلمين
خاص الجديد
الجديد:
الجامعة
العربية
وتحديدا
حرصها
استمالة
الاعتدال
السني
المقاومة
التطرف
الإخوان
المسلمين
العودة الى الأعلى
السنيورة للجديد: حزب الله حزب لبناني ونحن كلبنانيين لا نميّز بين جناحه السياسي والعسكري لذلك لم أقل إذا كان قرار الجامعة العربية صحيح أو خاطىء بل سألت فقط عن الهدف من هذه الهدايا المجانية
محمد بركات لـ #وهلق_شو: لا رئيس إلا بتسوية أميركية إيرانية سعودية أما الباقي "تسالي لبنانية" وبارولين تحدث بإيجابية كبرى عن "جوزيف عون"
اقرأ ايضا في خاص الجديد
14:09
حلقة جديدة من برنامج النشرة مع تمام تتابعونها بعد قليل على شاشة الجديد
14:09
حلقة جديدة من برنامج النشرة مع تمام تتابعونها بعد قليل على شاشة الجديد
13:12
السنيورة ردا على سؤال الجديد عما إذا كان نزع صفة الارهاب مدخلا للعلاقة بين حزب الله والمملكة العربية السعودية: لماذا العجلة؟ فلننتظر ونراقب ولا نستعجل الامور
13:12
السنيورة ردا على سؤال الجديد عما إذا كان نزع صفة الارهاب مدخلا للعلاقة بين حزب الله والمملكة العربية السعودية: لماذا العجلة؟ فلننتظر ونراقب ولا نستعجل الامور
13:12
السنيورة للجديد: حزب الله حزب لبناني ونحن كلبنانيين لا نميّز بين جناحه السياسي والعسكري لذلك لم أقل إذا كان قرار الجامعة العربية صحيح أو خاطىء بل سألت فقط عن الهدف من هذه الهدايا المجانية
13:12
السنيورة للجديد: حزب الله حزب لبناني ونحن كلبنانيين لا نميّز بين جناحه السياسي والعسكري لذلك لم أقل إذا كان قرار الجامعة العربية صحيح أو خاطىء بل سألت فقط عن الهدف من هذه الهدايا المجانية
يحدث الآن
عربي و دولي
15:04
بلينكن: هدف واشنطن الرئيسي كان تفادي توسع رقعة الحرب في المنطقة
محليات
15:03
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أعطى الضوء الأخضر للانتقال للمرحلة الأخيرة لحرب غزة والتنفيذ سيتأثر بصفقة الرهائن والوضع في لبنان
محليات
14:26
مذكرة توقيف وجاهية بحق صاحب " اللبنانيه العربية للتسليف"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-05-30
نائب رئيس الحركة الوطنية السابق توفيق سلطان لـ هنا بيروت: الحلّ يكمن في الحوار وقضية إنتخاب رئيس للجمهورية في لبنان ليست المشكلة الوحيدة
2024-06-30
لقاءات الشيخ بهاء الحريري في بيروت مستمرة
05:38
سقوط صلاح تيزاني "أبو سليم" على المسرح أثناء تكريمه في مهرجان الزمن الجميل
2024-03-20
النشرة الجوية 20-03-2024
11:44
"حصانة ترامب عن أفعاله الرسمية لا الشخصية".. المحكمة العليا تحسم الجدل
2024-05-30
توقيف فادي خيرو مالك الشركة اللبنانية العربية للتسليف
بالفيديو
بالفيديو
13:15
مقدمة النشرة المسائية 01-07-2024
13:14
النشرة الجوية 01-07-2024
10:28
هنا بيروت - غسان جواد - الحلقة الكاملة
10:20
غسان جواد: إزالة الحزب عن قوائم الإرهـ اب قرار بتدخل أميركي! وهذا السبب
06:30
وليد غياض: لو كان البطريرك يعتبر حزب الله ارهابياً لأوقف التواصل معه لأنه لا يحاور ارهابيين
06:25
حسام زكي: وصف حزب الله بـ "الارهابي" زال منذ عام ولم يعد هناك اي مانع من اللقاء وزيارتي للبنان تضامنية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
08:00
إعلام إسرائيلي: صورة الحرب ستنتهي خلال 10 أيام.. وإلى الشمال!
عربي و دولي
08:00
إعلام إسرائيلي: صورة الحرب ستنتهي خلال 10 أيام.. وإلى الشمال!
منوعات
02:49
لصوص يلقون بطفل من الطابق الخامس أثناء سرقة منزله!
منوعات
02:49
لصوص يلقون بطفل من الطابق الخامس أثناء سرقة منزله!
محليات
01:22
الاخبار| "زحمة المصنع"... مصادر رسمية في الأمن العام تكشف اسبابها
محليات
01:22
الاخبار| "زحمة المصنع"... مصادر رسمية في الأمن العام تكشف اسبابها
محليات
08:51
تحذير للسائقين: انتبهوا وخفّفوا السرعة
محليات
08:51
تحذير للسائقين: انتبهوا وخفّفوا السرعة
عربي و دولي
02:40
الاحتلال يفرج عن مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية.. هذا ما كشفه بعد الافراج عنه
عربي و دولي
02:40
الاحتلال يفرج عن مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية.. هذا ما كشفه بعد الافراج عنه
محليات
01:05
للمرة الأولى .. غارة اسرائيلية فجراً تستهدف منزلاً في البياضة - قضاء صور
محليات
01:05
للمرة الأولى .. غارة اسرائيلية فجراً تستهدف منزلاً في البياضة - قضاء صور
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024