الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:45
بالفيديو - لأول مرة منذ الحرب.. إصلاح خطوط الكهرباء في القطاع!
02:31
تويوتا ترتقي بمعايير الراحة والأداء في لاند كرورز برادو الجديد
2024-07-01
لصوص يلقون بطفل من الطابق الخامس أثناء سرقة منزله!
2024-07-01
عمره 428 عاماً... ملف سري يكشف خبايا أول شبكة "جاسوسية" في بريطانيا
2024-07-01
بالفيديو- تحطم طائرة في باريس بعد تعلقها بخط كهرباء
خاص الجديد
حلقة جديدة من برنامج النشرة مع تمام تتابعونها بعد قليل على شاشة الجديد
2024-07-01 | 14:09
A-
A+
حلقة جديدة من برنامج النشرة مع تمام تتابعونها بعد قليل على شاشة الجديد
مقالات ذات صلة
حلقة جديدة من برنامج فوق 18 تتناول مواضيع وملفات عدة تتابعونها بعد قليل على شاشة الجديد
تابعوا حلقة جديدة من برنامج النشرة مع تمام بعد قليل على الجديد
مواقف وتصريحات بتعترف فيها غريس ايانيان أشقر لأول مرة بحلقة جديدة من "النشرة مع تمام".. بعد قليل على الجديد
حلقة جديدة من برنامج النشرة مع تمام تتابعونها بعد قليل على شاشة الجديد
خاص الجديد
جديدة
برنامج
النشرة
تتابعونها
الجديد
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: الجامعة العربية وتحديدا مصر أبدت حرصها على استمالة الاعتدال السني الى جانب المقاومة خوفا من جنوح التطرف نحو دعمه الإخوان المسلمين
محمد بركات لـ #وهلق_شو: لا رئيس إلا بتسوية أميركية إيرانية سعودية أما الباقي "تسالي لبنانية" وبارولين تحدث بإيجابية كبرى عن "جوزيف عون"
اقرأ ايضا في خاص الجديد
06:51
مراسلة الجديد: استشهاد مواطن من الزلوطية في الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف البلدة قبل قليل
06:51
مراسلة الجديد: استشهاد مواطن من الزلوطية في الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف البلدة قبل قليل
06:49
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية تستهدف بلدة البستان في القطاع الغربي
06:49
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية تستهدف بلدة البستان في القطاع الغربي
13:12
السنيورة ردا على سؤال الجديد عما إذا كان نزع صفة الارهاب مدخلا للعلاقة بين حزب الله والمملكة العربية السعودية: لماذا العجلة؟ فلننتظر ونراقب ولا نستعجل الامور
13:12
السنيورة ردا على سؤال الجديد عما إذا كان نزع صفة الارهاب مدخلا للعلاقة بين حزب الله والمملكة العربية السعودية: لماذا العجلة؟ فلننتظر ونراقب ولا نستعجل الامور
يحدث الآن
منوعات
08:45
بالفيديو - لأول مرة منذ الحرب.. إصلاح خطوط الكهرباء في القطاع!
محليات
08:27
الشيخ بهاء الحريري: لا إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية
فن
07:58
ميا خليفة تدعم القضية على طريقتها: أنا دمي فلسطيني
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-06-28
فيديو - غارة من مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة كفركلا
2024-06-29
مراسلة الجديد: لا أنباء عن غارات على منطقة البقاع حتى اللحظة والأصوات التي لا زالت تسمع ناتجة عن خرق جدار الصوت
2024-07-01
المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض للجديد: لا نية باستهداف حزب الله ولا بوصفه بالارهابي والبطريرك لم يقصد حزب الله ولا المقاومة في الجنوب التي نقدر كل تضحياتها وما انجزته من انتصارات كانت محقة وتحية الى كل الشهداء الذين يسقطون في الجنوب
2024-05-11
المكسرات وكثرة تناولها.. خطر صحيّ متخفٍ!
2024-06-30
عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الياس حنكش لـ #وهلق_شو: هناك جزء من اللبنانيين لا يريدون الذهاب إلى حرب وعلينا أن نسمع أصواتهم
2024-06-20
طقس لبنان.. متى تنكفئ الكتل الحارة؟
بالفيديو
بالفيديو
07:30
الجديد مستمرة في تغطية التطورات الميدانية جنوباً
13:15
مقدمة النشرة المسائية 01-07-2024
13:14
النشرة الجوية 01-07-2024
10:28
هنا بيروت - غسان جواد - الحلقة الكاملة
10:20
غسان جواد: إزالة الحزب عن قوائم الإرهـ اب قرار بتدخل أميركي! وهذا السبب
2024-07-01
وليد غياض: لو كان البطريرك يعتبر حزب الله ارهابياً لأوقف التواصل معه لأنه لا يحاور ارهابيين
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:03
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أعطى الضوء الأخضر للانتقال للمرحلة الأخيرة لحرب غزة والتنفيذ سيتأثر بصفقة الرهائن والوضع في لبنان
محليات
15:03
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أعطى الضوء الأخضر للانتقال للمرحلة الأخيرة لحرب غزة والتنفيذ سيتأثر بصفقة الرهائن والوضع في لبنان
محليات
14:26
مذكرة توقيف وجاهية بحق صاحب " اللبنانيه العربية للتسليف"
محليات
14:26
مذكرة توقيف وجاهية بحق صاحب " اللبنانيه العربية للتسليف"
محليات
13:45
مساعد أمين عام الجامعة العربية حسام زكي عن تصريحات سابقة بشأن حزب الله: فُسرت في غير سياقها الصحيح
محليات
13:45
مساعد أمين عام الجامعة العربية حسام زكي عن تصريحات سابقة بشأن حزب الله: فُسرت في غير سياقها الصحيح
منوعات
06:22
روبوت ينتحر من ضغط العمل!
منوعات
06:22
روبوت ينتحر من ضغط العمل!
عربي و دولي
09:50
غانتس: لبنان سيدفع الثمن إذا استمر الوضع كما هو بالشمال
عربي و دولي
09:50
غانتس: لبنان سيدفع الثمن إذا استمر الوضع كما هو بالشمال
محليات
10:18
المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت فادي الحسن لـ"النهار": شركة "لوفتهانزا" لم توقف رحلاتها إلى بيروت بل تم تحويل الرحلات الليليّة إلى نهاريّة
محليات
10:18
المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت فادي الحسن لـ"النهار": شركة "لوفتهانزا" لم توقف رحلاتها إلى بيروت بل تم تحويل الرحلات الليليّة إلى نهاريّة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024