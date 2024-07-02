مراسلة الجديد: استشهاد مواطن من الزلوطية في الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف البلدة قبل قليل

المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض للجديد: لا نية باستهداف حزب الله ولا بوصفه بالارهابي والبطريرك لم يقصد حزب الله ولا المقاومة في الجنوب التي نقدر كل تضحياتها وما انجزته من انتصارات كانت محقة وتحية الى كل الشهداء الذين يسقطون في الجنوب