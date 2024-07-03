مصادر دبلوماسية للجديد: لقاء هوكستين ولودريان هو اشارة للاسرائيليين بأن الدورين الفرنسي والاميركي يتكاملان في الحل خصوصا ان هذه الرسالة تأتي بعد التصريحات الاسرائيليه التي انتقدت الرؤية الفرنسية للحل