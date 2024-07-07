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2024-07-07 | 15:05
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حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لأول مرة حماس تلمس جدية من الوسطاء والأميركي أبدى استعداداً لتقديم الضمانات
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حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لأول مرة حماس تلمس جدية من الوسطاء والأميركي أبدى استعداداً لتقديم الضمانات
خاص الجديد
محليات
#وهلق_شو:
الوسطاء
والأميركي
استعداداً
لتقديم
الضمانات
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