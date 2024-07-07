النائب أسعد درغام لـ #وهلق_شو: 14 جلسة حصلت ولم نصل إلى انتخاب رئيس وكل الدساتير خلقت لمصلحة الشعوب وليس العكس و"عشان اقدر شلّح الرئيس بري العذر اللي بإيدو رح قله امشي نروح عالحوار"

فادي كرم لـ #وهلق_شو: التركيز يكمن في إبعاد الحرب الشاملة و"بعدن عم يقولوا ما في حرب" والموضوع الرئاسي "محطوط على جنب" لان حزب الله ينتظر ما ستؤول إليه الامور في غزة