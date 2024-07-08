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الوزير علي حمية لـ هنا بيروت: نحرص على راحة كل المسافرين الوافدين إلى مطار بيروت وندعو الوزارات للتعاون وتأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر
2024-07-08 | 08:18
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الوزير علي حمية لـ هنا بيروت: نحرص على راحة كل المسافرين الوافدين إلى مطار بيروت وندعو الوزارات للتعاون وتأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر
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الوزير علي حمية لـ هنا بيروت: نحرص على راحة كل المسافرين الوافدين إلى مطار بيروت وندعو الوزارات للتعاون وتأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر
خاص الجديد
محليات
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وزير الأشغال علي حمية لـ هنا بيروت: عند الساعة 12 عادت الكهرباء إلى مطار بيروت والتكييف يعمل لكنه ينقطع لمدة نصف ساعة لتجنب احتراقه عند التحويل من الكهرباء الأساسية إلى المولدات
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