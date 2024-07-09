أديب عبد المسيح لـ الجديد: ندعو الى جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية ويمكن أثناء هذه الجلسات عقد مشاورات واليوم الوقت ضدنا

معلومات الجديد: بري أكد تمسكه بمبادرة إنتخاب رئيس مكررا دعوته للتشاور دون شروط مسبقة ومن ثم الانتقال الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس بدورات متتالية من ضمن قائمة تضم عدداً من المرشحين