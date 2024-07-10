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مصادر دبلوماسية للجديد: لقاءات هوكستين في باريس يواكبها حراك دبلوماسي في حارة حريك حول التمديد لقوات اليونيفيل في الاسابيع المقبلة من دون حصول ازمة امنية جديدة
2024-07-10 | 13:19
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مصادر دبلوماسية للجديد: لقاءات هوكستين في باريس يواكبها حراك دبلوماسي في حارة حريك حول التمديد لقوات اليونيفيل في الاسابيع المقبلة من دون حصول ازمة امنية جديدة
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