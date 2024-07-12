محمد نزال: المفاوضات متعثرة حتى اللحظة وحما س لن تتنازل عن السلطة!

محمد نزال لـ الجديد: الأقاويل عن موافقة حماس على التنازل عن السلطة أو تسليمها لجهة ثالثة غير صحيحة جملة وتفصيلاً والحركة أعلنت أنها مستعدة لتكون جزءاً من السلطة