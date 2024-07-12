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خاص الجديد
محمد نزال: المفاوضات متعثرة حتى اللحظة وحما س لن تتنازل عن السلطة!
2024-07-12 | 05:45
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محمد نزال: المفاوضات متعثرة حتى اللحظة وحما س لن تتنازل عن السلطة!
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محمد نزال: المفاوضات متعثرة حتى اللحظة وحما س لن تتنازل عن السلطة!
خاص الجديد
عربي و دولي
محمد نزال
برنامج الحدث
غزة
إسرائيل
حرب غزة
بنيامين نتنياهو
مفاوضات الدوحة
الحكومة الإسرائيلية
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محمد نزال لـ الجديد: الأقاويل عن موافقة حماس على التنازل عن السلطة أو تسليمها لجهة ثالثة غير صحيحة جملة وتفصيلاً والحركة أعلنت أنها مستعدة لتكون جزءاً من السلطة
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