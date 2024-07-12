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2024-07-12 | 14:16
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مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة الطيبة
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الجديد:
الطيران
الحربي
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