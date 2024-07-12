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مراسل الجديد: إستشهاد الشخص الذي جُرح إثر الضربة الإسرائيلية التي إستهدفت دراجة نارية عند مفترق الماري - راشيا الفخار في وقت سابق من اليوم
2024-07-12 | 15:51
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مراسل الجديد: إستشهاد الشخص الذي جُرح إثر الضربة الإسرائيلية التي إستهدفت دراجة نارية عند مفترق الماري - راشيا الفخار في وقت سابق من اليوم
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