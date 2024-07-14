النائب حسن فضل الله من بنت جبيل لـ #الجديد: الحرب لم تدفع المقاومة إلى التراجع عن مساندة الاهالي في غزة وما يحصل اليوم يجب أن يكون دافعاً للتمسك بالمقاومة