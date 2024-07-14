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سفير فرنسا لدى لبنان: الوضع الإقتصادي في لبنان هش ومخادع بالرغم من مظاهر البذخ وطريق الإصلاح واضح
2024-07-14 | 12:28
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سفير فرنسا لدى لبنان: الوضع الإقتصادي في لبنان هش ومخادع بالرغم من مظاهر البذخ وطريق الإصلاح واضح
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سفير فرنسا لدى لبنان: الوضع الإقتصادي في لبنان هش ومخادع بالرغم من مظاهر البذخ وطريق الإصلاح واضح
خاص الجديد
محليات
فرنسا
لبنان:
الوضع
الإقتصادي
لبنان
ومخادع
بالرغم
مظاهر
البذخ
وطريق
الإصلاح
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