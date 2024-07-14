مراسل الجديد: غارتان إسرائيليتان من الطيران الحربي على بلدتي بني حيان وحولا

أحد نواب المعارضة لـ الجديد: سيتبين خلال اللقاء مع نواب الثنائي يوم الجمعة الفريق المعطل فما نقوم به هو نسخة مصغرة عن التشاور من دون الخروج عن القواعد الدستورية