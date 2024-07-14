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2024-07-14 | 14:56
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جان عزيز لـ وهلق شو: نتنياهو سيحاول عرقلة التسوية بأي ثمن وبايدن سيحاول أن يضغط لإنجازها والأخير يبدو أنه متكل على إتفاق ضمني مع إيران
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محليات
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