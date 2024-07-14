بلال عبدالله لـ وهلق شو: أنا أعوّل على لقاء الجمعة الذي سيجمع الثنائي مع المعارضة وأعتبره إنجازاً ونحن نعتزّ بعلاقتنا مع الرئيس بري لكن هذه العلاقة لم تدفعنا الى أن "نساير"