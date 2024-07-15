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بايدن: ترمب ونائبه يريدان خفض الضرائب على الأثرياء ولن أسمح بذلك
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مصادر دبلوماسية للجديد: التصعيد العسكري في غزة وجنوب لبنان سيستمر حتى وصول نتنياهو الى الكونغرس في الـ 24 من الشهر الحالي
2024-07-15 | 13:06
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مصادر دبلوماسية للجديد: التصعيد العسكري في غزة وجنوب لبنان سيستمر حتى وصول نتنياهو الى الكونغرس في الـ 24 من الشهر الحالي
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مصادر دبلوماسية للجديد: التصعيد العسكري في غزة وجنوب لبنان سيستمر حتى وصول نتنياهو الى الكونغرس في الـ 24 من الشهر الحالي
خاص الجديد
دبلوماسية
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