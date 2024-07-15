حلقة جديدة من برنامج النشرة مع تمام تتابعونها بعد قليل على شاشة الجديد

سجيع عطية لـ وهلق شو: وزير الطاقة "مبوّكل" ونحن يجب أن ندفع حوالي 600 مليون دولار لصالح العراق حتى نهاية السنة وتدخل السياسة من أنقذنا في هذه المرحلة إذ إتفق الرئيس ميقاتي مع الجانب العراقي على "إعادة جدولة" ستتمّ خلال الزيارة التي سيقوم بها الى بغدا