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معاريف عن وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: إذا انسحب الجيش من محوري نتساريم وفيلادلفيا فسنحل الحكومة
معاريف عن وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: إذا انسحب الجيش من محوري نتساريم وفيلادلفيا فسنحل الحكومة
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حسن الدر: طرح المعارضة مضحك.. ومن يعرقل الإنتخابات يراهن على هذا الأمر
2024-07-16 | 04:45
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حسن الدر: طرح المعارضة مضحك.. ومن يعرقل الإنتخابات يراهن على هذا الأمر
حسن الدر: طرح المعارضة مضحك.. ومن يعرقل الإنتخابات يراهن على هذا الأمر
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حسن الدر: طرح المعارضة مضحك.. ومن يعرقل الإنتخابات يراهن على هذا الأمر
خاص الجديد
محليات
حسن الدر
نبيه بري
رئاسة الجمهورية
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