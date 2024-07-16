وضاح الصادق يتحدّث عم حملة منظّمة ضدّه: تلقيت نصائح بأن أنتبه

زياد أسود لـ هنا_بيروت: حقوق المسيحيين تطبق بشكل عام وليس بشكل خاص وما يتكلم عنه باسيل في خطاباته كان يجب أن يطبقه منذ 15 سنة

زياد أسود لـ هنا_بيروت: حقوق المسيحيين تطبق بشكل عام وليس بشكل خاص وما يتكلم عنه باسيل في خطاباته كان يجب أن يطبقه منذ 15 سنة