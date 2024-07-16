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زياد أسود لـ هنا_بيروت: حقوق المسيحيين تطبق بشكل عام وليس بشكل خاص وما يتكلم عنه باسيل في خطاباته كان يجب أن يطبقه منذ 15 سنة
زياد أسود لـ هنا_بيروت: حقوق المسيحيين تطبق بشكل عام وليس بشكل خاص وما يتكلم عنه باسيل في خطاباته كان يجب أن يطبقه منذ 15 سنة
النائب السابق زياد أسود لـ هنا بيروت: باسيل "مبلش من الآخر" مع أهالي جزين بس جزين ما بينضحك عليها
النائب السابق زياد أسود لـ هنا بيروت: باسيل "مبلش من الآخر" مع أهالي جزين بس جزين ما بينضحك عليها
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وضاح الصادق يتحدّث عم حملة منظّمة ضدّه: تلقيت نصائح بأن أنتبه
2024-07-16 | 06:34
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وضاح الصادق يتحدّث عم حملة منظّمة ضدّه: تلقيت نصائح بأن أنتبه
وضاح الصادق يتحدّث عم حملة منظّمة ضدّه: تلقيت نصائح بأن أنتبه
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