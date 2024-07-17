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خاص الجديد
مصادر حكومية لـ الجديد: الجلسة الحكومية يوم الغد قائمة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تتبلغ حتى اللحظة بأي غياب
2024-07-17 | 12:59
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مصادر حكومية لـ الجديد: الجلسة الحكومية يوم الغد قائمة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تتبلغ حتى اللحظة بأي غياب
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مصادر حكومية لـ الجديد: الجلسة الحكومية يوم الغد قائمة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تتبلغ حتى اللحظة بأي غياب
خاص الجديد
محليات
حكومية
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