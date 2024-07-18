مراسلة الجديد : ميقاتي ابلغ الوزراء ان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب سيقوم بزيارة الى سوريا بعد عودته من نيويورك

رياشي لـ الجديد: هناك أفكار جديدة وقد تكلمنا مع النائب كريم بقرادوني بخطوط عريضة لمبادرة جديدة لكن لا شيء حتي الساعة سوى الأفكار بانتظار اليوم التالي