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محضر مجلس الوزراء حول تحديد ساعات العمل الليلي في الطيران المدني
2024-07-18 | 02:46
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محضر مجلس الوزراء حول تحديد ساعات العمل الليلي في الطيران المدني
مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع تحديد التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الأشغال الليلي في وزارة الأشغال والنقل العامة – المديرية العامة للطيران المدني.
قرار قرار رقم - 2 تحديد تعويض ساعات العمل الليلي - الطيران المدني.pdf
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