الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
14:39
"الإبن المدلل".. هذا ما يكلفه نجل نتنياهو خزينة "إسرائيل"
09:20
فيديو - فرحة في مطار بيروت.. والسبب؟
08:59
فيديو.. نصرالله يتحدث بالإنجليزية لأول مرة!
07:19
رالف شوماخر يعلن هويته المثلية بهذه الطريقة!
07:05
بصورة.. إيلون ماسك يسخر من عطل مايكروسوفت الذي أربك العالم
خاص الجديد
المواجهات في الجنوب تدخل منعطفاً جديداً
2024-07-19 | 13:10
A-
A+
المواجهات في الجنوب تدخل منعطفاً جديداً
المواجهات في الجنوب تدخل منعطفاً جديداً
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يزعم: إستهدفنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في عيترون ومنصة إطلاق صواريخ في رب ثلاثين بجنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مبنى عسكرياً لحزب الله في منطقة كفركلا وبنية تحتية تابعة للحزب في منطقة مروحين جنوب لبنان
حزب الله: قصفنا بواسطة مدافع الميدان مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي شمال مستوطنة عين يعقوب
المواجهات في الجنوب تدخل منعطفاً جديداً
خاص الجديد
محليات
جنوب لبنان
إسرائيل
حزب الله
العودة الى الأعلى
رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن لـ #الجديد: الخلل التقني العالمي لم يؤثر على حركة الطيران في مطار بيروت
رياشي لـ "التيار": "رشحوا جعجع لرئاسة الجمهورية وردولوا الجميل"
اقرأ ايضا في خاص الجديد
14:01
مراسل الجديد: غارتان من الطيران المسيّر الإسرائيلي على طير حرفا وبليدا
14:01
مراسل الجديد: غارتان من الطيران المسيّر الإسرائيلي على طير حرفا وبليدا
13:35
مهرجانات بيبلوس الدوليّة تشعل أجواء جبيل
مهرجانات بيبلوس الدوليّة تشعل أجواء جبيل
13:35
مهرجانات بيبلوس الدوليّة تشعل أجواء جبيل
مهرجانات بيبلوس الدوليّة تشعل أجواء جبيل
13:18
مصادر الجديد: المؤسسة العسكرية لن تقع في الفراغ على قاعدة أنه إذا لم يوقع وزير الدفاع مرسوم رئيس الأركان حسان عودة سيعمد مجلس النواب الى التمديد لقائد الجيش جوزيف عون
13:18
مصادر الجديد: المؤسسة العسكرية لن تقع في الفراغ على قاعدة أنه إذا لم يوقع وزير الدفاع مرسوم رئيس الأركان حسان عودة سيعمد مجلس النواب الى التمديد لقائد الجيش جوزيف عون
يحدث الآن
رياضة
17:45
حريق ضخم اندلع في مبنى بالقرب من مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية وفرق الإطفاء تعمل على إخماده
محليات
16:05
الرئيس الإيراني إستقبل عائلة الإمام الصدر: مستعد لتقديم ما يمكن من مساعدة
عربي و دولي
15:57
بعد هجوم اليمن.. عضو في الكنيست يسخر من "قتيل تل أبيب"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
08:59
فيديو.. نصرالله يتحدث بالإنجليزية لأول مرة!
01:27
القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن تل أبيب منطقة غير آمنة: سنركز على استهداف الجبهة الداخلية والوصول إلى العمق
07:05
بصورة.. إيلون ماسك يسخر من عطل مايكروسوفت الذي أربك العالم
11:50
العفو الدولية: نرحب بقرار العدل الدولية وعلى "إسرائيل" إنهاء إحتلال فلسطين لوقف تأجيج الفصل العنصري والإنتهاكات
04:06
رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن لـ #الجديد: الخلل التقني العالمي لم يؤثر على حركة الطيران في مطار بيروت
01:22
بالفيديو - إعلام العدو ينشر فيديو للحظة وقوع طائرة مسيّرة في تل أبيب
بالفيديو
بالفيديو
13:41
مقدمة النشرة المسائية 19-07-2024
13:40
النشرة الجوية 19-07-2024
13:35
مهرجانات بيبلوس الدوليّة تشعل أجواء جبيل
13:10
المواجهات في الجنوب تدخل منعطفاً جديداً
10:28
الميدان الجنوبي على إشتعاله.. وموفدنا ينقل آخر التطورات
08:59
فيديو.. نصرالله يتحدث بالإنجليزية لأول مرة!
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن و منوعات
08:59
فيديو.. نصرالله يتحدث بالإنجليزية لأول مرة!
فن و منوعات
08:59
فيديو.. نصرالله يتحدث بالإنجليزية لأول مرة!
عربي و دولي
04:57
ترامب يهدد حماس: أعيدوا الرهائن قبل أن أصبح رئيساً.. وإلا!
عربي و دولي
04:57
ترامب يهدد حماس: أعيدوا الرهائن قبل أن أصبح رئيساً.. وإلا!
محليات
04:18
رداً على العدوان الاسرائيلي ليل أمس.. صاروخ جديد من صناعة الحزب يشعل المستوطنات!
محليات
04:18
رداً على العدوان الاسرائيلي ليل أمس.. صاروخ جديد من صناعة الحزب يشعل المستوطنات!
محليات
01:44
4 مسيّرات كانت في طريقها لـ "اسرائيل".. ما علاقة الجيش الاميركي؟
محليات
01:44
4 مسيّرات كانت في طريقها لـ "اسرائيل".. ما علاقة الجيش الاميركي؟
عربي و دولي
03:02
بالفيديو - كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع انفجار في تل أبيب
عربي و دولي
03:02
بالفيديو - كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع انفجار في تل أبيب
عربي و دولي
01:22
بالفيديو - إعلام العدو ينشر فيديو للحظة وقوع طائرة مسيّرة في تل أبيب
عربي و دولي
01:22
بالفيديو - إعلام العدو ينشر فيديو للحظة وقوع طائرة مسيّرة في تل أبيب
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024