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2024-07-20 | 06:59
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مراسل الجديد: سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف سيارة "رابيد" في بلدة برج الملوك ومعلومات عن سقوط 4 إصابات بينهم أطفال
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