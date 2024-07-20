مراسل الجديد: سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف سيارة "رابيد" في بلدة برج الملوك ومعلومات عن سقوط 4 إصابات بينهم أطفال

النائب عبد الرحمن البزري لـ الجديد: متحور "FLiRT" هو عبارة عن مجموعة متحورات وجاء ليعطينا الدليل بأن الفايروس غير مستقر ولم نستغرب وجود موجة كبيرة في مختلف دول العالم حتى في عز فصل الصيف