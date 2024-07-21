الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
32
o
البقاع
36
o
الجنوب
32
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:09
"جثة في النهر".. هكذا عُثر على لاعب كرة قدم!
07:39
بالفيديو - "بعد سحب أطفال من أسرة".. أعمال شغب في الشوارع!
06:10
فيديو - صاروخ ينسف مبنى بالكامل وسط القطاع
02:21
طقس لبنان: رطوبة عالية وإستقرار نسبي بدرجات الحرارة
02:13
10 طرق تكشف الكاذب.. منها نبرة الصوت ولغة الجسد
خاص الجديد
المنطقة على صفيح ساخن.. وجبهة الجنوب على إشتعالها
2024-07-21 | 05:31
A-
A+
المنطقة على صفيح ساخن.. وجبهة الجنوب على إشتعالها
المنطقة على صفيح ساخن.. وجبهة الجنوب على إشتعالها
مقالات ذات صلة
رويترز: غارات إسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يزعم: إستهدفنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في عيترون ومنصة إطلاق صواريخ في رب ثلاثين بجنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مبنى عسكرياً لحزب الله في منطقة كفركلا وبنية تحتية تابعة للحزب في منطقة مروحين جنوب لبنان
المنطقة على صفيح ساخن.. وجبهة الجنوب على إشتعالها
خاص الجديد
محليات
جنوب لبنان
إسرائيل
حزب الله
العودة الى الأعلى
الحدث - محمد عبيد - الحلقة الكاملة
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان وصفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل وأصوات الإنفجارات تسمع داخل الأراضي المحتلة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
06:31
الحدث - محمد عبيد - الحلقة الكاملة
الحدث - محمد عبيد - الحلقة الكاملة
06:31
الحدث - محمد عبيد - الحلقة الكاملة
الحدث - محمد عبيد - الحلقة الكاملة
05:09
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان وصفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل وأصوات الإنفجارات تسمع داخل الأراضي المحتلة
05:09
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان وصفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل وأصوات الإنفجارات تسمع داخل الأراضي المحتلة
05:05
مراسل الجديد: غارة بصاروخين من مسيّرة إسرائيلية على بلدة حولا ووقوع إصابات
05:05
مراسل الجديد: غارة بصاروخين من مسيّرة إسرائيلية على بلدة حولا ووقوع إصابات
يحدث الآن
محليات
08:26
حادث بحري في خليج جونية!
منوعات
08:09
"جثة في النهر".. هكذا عُثر على لاعب كرة قدم!
محليات
07:59
"أبشروا".. هذا ما كتبه خلف الحبتور عن لبنان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
08:26
حادث بحري في خليج جونية!
08:09
"جثة في النهر".. هكذا عُثر على لاعب كرة قدم!
05:31
المنطقة على صفيح ساخن.. وجبهة الجنوب على إشتعالها
2024-07-09
مراسل الجديد ينقل المشهد الميداني في جنوب لبنان
2024-07-18
شرطة عمان تكشف هوية المتورطين بحادثة الوادي الكبير
2024-07-14
بالصورة - "أبو سمرا" شهيد الضاحية الجنوبية
بالفيديو
بالفيديو
07:30
الحزب مستمرّ في ردوده على "إسرائيل".. آخر التطورات مع مراسل الجديد
07:01
فيديو - أضرار في "كيبوتس دفنا" إثر صواريخ الحزب
06:31
الحدث - محمد عبيد - الحلقة الكاملة
05:31
المنطقة على صفيح ساخن.. وجبهة الجنوب على إشتعالها
04:17
محمد الصمادي: المعركة طويلة.. و"إسرائيل" لن تنعم بالأمن أبداً
16:33
ليلة حامية جداً في الجنوب اللبناني.. وآخر المعطيات ينقلها موفدنا مباشرة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:04
مشاهد توثّق اللحظات الأولى للغارة الإسرائيلية على عدلون
محليات
15:04
مشاهد توثّق اللحظات الأولى للغارة الإسرائيلية على عدلون
عربي و دولي
16:40
إيلات تهتز في مساء ناري وسلاح البحرية الإسرائيلي يرفع درجة التأهب
عربي و دولي
16:40
إيلات تهتز في مساء ناري وسلاح البحرية الإسرائيلي يرفع درجة التأهب
عربي و دولي
15:54
رويترز: غارات إسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في جنوب لبنان
عربي و دولي
15:54
رويترز: غارات إسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في جنوب لبنان
محليات
16:33
ليلة حامية جداً في الجنوب اللبناني.. وآخر المعطيات ينقلها موفدنا مباشرة
محليات
16:33
ليلة حامية جداً في الجنوب اللبناني.. وآخر المعطيات ينقلها موفدنا مباشرة
عربي و دولي
11:31
فيديو.. إسرائيل تشن هجوماً عنيفاً على مدينة الحديدة اليمنية.. وهذه أول التفاصيل
عربي و دولي
11:31
فيديو.. إسرائيل تشن هجوماً عنيفاً على مدينة الحديدة اليمنية.. وهذه أول التفاصيل
محليات
01:14
"الأنباء الكويتية": حركة إسرائيلية لافتة.. وإعادة تموضع لمقاتلي الحزب
محليات
01:14
"الأنباء الكويتية": حركة إسرائيلية لافتة.. وإعادة تموضع لمقاتلي الحزب
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024